Lo Monaco incorona Montella: “Sul campo è il più bravo di tutti, meglio anche di Simeone”

L’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato di una sua vecchia conoscenza, Vincenzo Montella, ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue dichiarazioni: “Secondo me essere tecnico significa saper esprimere il lavoro sul terreno di gioco, in questo ritengo Montella il più bravo di tutti. Anche più di Simeone (Diego, ndr), che ha tante qualità. Ma Montella è un valore aggiunto per squadre che allena”. E INTANTO LIBERO TITOLA: “GROSSO AL BRESCIA E’ UN RISCHIO, COME MONTELLA ALLA FIORENTINA”