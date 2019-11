Libero in edicola oggi si sofferma sul cambio allenatore in casa Brescia. Corini è stato esonerato, al suo posto è arrivato Fabio Grosso. Vi proponiamo un estratto dell’articolo su questa tema visto che fa un parallelo con il cambio in corsa che avvenne lo scorso anno a Firenze fra Pioli e Montella:

Le rivoluzioni hanno le gambe corte: il cambio in corsa dell’allenatore può avere qualche effetto quando il gruppo è in bambola, come accadde al Bologna lo scorso anno, quando Mihajlovic arrivò e ribaltò la stagione; o quando il tecnico non è più in grado di tenere in pugno lo spogliatoio. Ma Corini non apparteneva a nessuno di questi casi. C’è in realtà un terzo campionato, dal quale Cellino avrebbe dovuto trarre insegnamento, quello di squadre come la Fiorentina. Montella arrivò l’anno scorso alla 32esima giornata, cinque sconfitte, salvezza raggiunta da miracolati. Quest’anno partenza da incubo, poi la risalita. Il presidente Commisso, che forse inizialmente aveva confermato Montella per non spendere, ora è in brodo di giuggiole. Ma in questo caso a comandare non è la bontà di cuore o l’attenzione al portafoglio, né la tenacia di un tecnico; la forza sta nel progetto della dirigenza: nove undicesimi di squadra rinnovati, uno stadio nuovo in due anni, un’idea di futuro priva di miopia che ha inoculato fiducia in tutti. Probabilmente quel che manca al Brescia di oggi.