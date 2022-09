Liverpool ai tifosi: “A Napoli rischiate furti e aggressioni”. Bufera sui social

" Rischiate furti, rapine o aggressioni, non girate in centro e con i colori della squadra ": gli avvertimenti del Liverpool rivolti ai propri tifosi in vista della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Napoli stanno creando polemiche sui social come riporta il Corriere dello Sport. Su uno dei suoi profili Twitter, il club ha inviato alcune chiare istruzioni ai propri supporters, che arriveranno in migliaia dall'Inghilterra per assistere all'esordio della squadra di Klopp nella massima competizione continentale.

"Informazioni per i tifosi del Liverpool per la partita di domani: i supporters che arriveranno a Napoli il giorno prima dovrebbero rimanere nei rispettivi hotel per bere e mangiare. Si consiglia vivamente di non indossare i colori della squadra quando si viaggia", è uno dei tweet della società red. "I fans non dovrebbero aggregarsi in aree pubbliche e dovrebbero evitare di ritrovarsi isolati in aree lontane dalla zona portuale della città. Raccomandiamo fortemente di evitare il centro città, ma se scegliete di visitarlo, siate consapevoli che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni". Naturalmente questo ha portato ad un'onda di polemiche da parte dei tifosi partenopei e non solo, che non hanno preso bene i messaggi della società inglese.