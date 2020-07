Liverani: “Stasera vittoria pesantissima, può essere la svolta. Ci crediamo”

Fabio Liverani ed il suo Lecce ci credono: grazie alla vittoria di questa sera contro la Lazio, i salentini superano il Genoa in classifica lasciando ai rossoblù liguri il terzultimo posto e per una nottata respirano. “Abbiamo perso troppe volte – ha detto il tecnico giallorosso – ma aver vinto contro i capitolini può essere per noi la scintilla, la gara della svolta, per andare verso la salvezza. Commettiamo troppi errori ma adesso ce la possiamo giocare, anche grazie ai giocatori che abbiamo recuperato“.