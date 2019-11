Liverani: “Legato alla Fiorentina. Loro in crisi? Sono forti, sarà difficile per noi”

“Contro la Fiorentina per noi sarà una partita molto ostica, a prescindere dal momento della Viola. Il valore della loro rosa è alto. A Firenze sono molto legato, ho passato due anni magnifici. L’anno della penalizzazione ha unito in modo unico squadra e tifosi, per me ci sono tanti bei ricordi”. Lo ha detto Fabio Liverani, tecnico del Lecce prossimo avversario della Fiorentina al Franchi. Che sul momento della sua squadra dice: “I ragazzi stanno maturando tante certezze, primo fra tutti che possono giocare in Serie A. Siamo quart’ultimi a 11 punti, ma ci sono 4-5 squadre racchiuse in due punti. I margini di crescita sono tanti. Tranne Bergamo, la squadra ha sempre lottato, anche nelle sconfitte. Avremmo meritato qualche punto in più ma ci prendiamo cosa ha detto il campo” dice Liverani a tmw radio. E IL LECCE “PROVINA” UN EX OBIETTIVO VIOLA