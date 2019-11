Il Lecce inizia a pensare alla Fiorentina con (in prova) un ex obiettivo viola

All’indomani della partita pareggiata contro il Cagliari, il Lecce inizia la sua settimana di lavoro con il mirino rivolto alla Fiorentina. La gara si giocherà sabato sera al Franchi e mister Liverani (uno degli ex di turno) dovrà fare a meno di Lapadula squalificato dopo l’espulsione di ieri. Tra i salentini anche una possibile novità di mercato: da oggi pomeriggio si allenerà infatti con la squadra Giulio Donati, terzino classe ’90 svincolato dopo 5 stagioni vissute in Bundesliga. Accostato in più di un’occasione alla Fiorentina, il giocatore toscano di nascita non aveva nascosto la sua speranza di vestire la maglia viola, ma potrebbe invece tornare a giocare nel Lecce dopo la stagione in giallorosso nel 2010/11.