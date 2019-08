Donati si propone alla Fiorentina: “Sarei orgoglioso di difendere i colori della Toscana”

Giulio Donati, esterno svincolato ex Mainz, è intervenuto in a TMW Radio e ha parlato della prospettiva di poter giocare nella Fiorentina: “Firenze è una bellissima piazza. La nuova linea di Commisso porterà nuovo entusiasmo, sarebbe una bellissima destinazione. C’è sempre stata questa vicinanza ma non ci siamo mai incontrati, vedremo cosa succederà nel futuro. Sarei orgoglioso di vestire e difendere i colori della Toscana, la mia regione”.