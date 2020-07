Liverani: “Contro la Fiorentina abbiamo sofferto e pagato i tanti impegni ravvicinati”

Alla vigilia della sfida salvezza che vedrà il suo Lecce opporsi al Genoa, Fabio Liverani è tornato a parlare in conferenza stampa: “Questo è un crocevia importante, chi vincerà si avvicinerà all’obiettivo. Ci tengo a fare una richiesta: dato che il tempo delle partite sta finendo, a livello generale serve massima attenzione da parte di tutte le componenti che giudicano. Dai calciatori all’allenatore, passando per l’arbitro, fino al Var. Sconfitta contro la Fiorentina? A livello fisico e mentale abbiamo pagato la terza gara consecutiva. Non abbiamo la possibilità di fare tanto turn-over, sono sempre gli stessi a tirare avanti la carretta e coi viola hanno sofferto quindi i tanti impegni ravvicinati”.