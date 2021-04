Liverani: “Vlahovic ormai è una certezza, rosa Viola importante”

Le parole dell'ex regista della Fiorentina

"Vlahovic da quando gioca con continuità ha trovato sicurezze e coraggio, sente la fiducia. In questo momento si ha l'impressione che possa fare tutto, le qualità sono di livello molto alto. Per battere un rigore del genere, oltre ai mezzi tecnici, serve una grande serenità mentale. La fiducia dell'allenatore va conquistata con i gol e con le prestazioni, una volta raggiunta hai molta più forza in tutto. Una condizione psico-fisica ottimale. Ormai il serbo è una certezza e non più una promessa. La Fiorentina individualmente ha giocatori importanti in ogni reparto, per metterli in condizione di esprimersi al meglio però ci vuole tempo. A volte per il bene della squadra qualcuno si deve sacrificare."