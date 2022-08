Sadilek: “Noi quarti in Olanda, più forti della settima in Italia”

"Questa volta dobbiamo essere lucidi già dal primo tempo, siamo fiduciosi di poter vincere. Giochiamo in casa e per noi è la partita più importante della stagione. Superare il turno e accedere alla fase a gironi sarebbe importante per noi. Quello che abbiamo imparato dalla partita di Firenze è che dobbiamo stare attenti dal primo minuto. Percentuali? Non sono bravo in matematica, preferisco giocare a calcio con i piedi. Domani sarà l'inferno, ci siamo allenati bene stamattina e siamo prontissimi. Sappiamo che la Fiorentina ha tantissima qualità, ma penso che chi arriva quarto in Olanda sia più forte di chi arriva settimo in Italia. Domani tutto è possibile, siamo molto carichi.