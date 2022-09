Emre: “Vogliamo il primo posto nel girone. Stimo molto Italiano”

Da Istanbul la vigilia di Conference League

Simone Bargellini

Vigilia di Basaksehir-Fiorentina, seconda giornata della fase a gironi di Conference League. Direttamente dallo stadio Fatih Terim di Istanbul, vi riportiamo le parole del tecnico dei turchi, l'ex interista Emre Belozoglu:

"Domani giocheranno due squadre con grande qualità, la Fiorentina è una squadra con grande storia. Sarà difficile, ma siamo pronti, vogliamo continuare così e arrivare primi nel girone. Abbiamo cominciato benissimo la stagione, però è la prima volta che affrontiamo una squadra come la Fiorentina. Credo che loro siano favoriti nel girone, però domani è una partita che possiamo vincere.

Fatih Terim secondo me è il più grande allenatore di sempre in Turchia. So che lui è un idolo anche a Firenze e in Turchia ci sono tanti tifosi della Fiorentina. Lui è stato molto importante anche per la mia carriera. Domani lo vedremo allo stadio.

Pochi gol subiti? Noi giochiamo sempre per attaccare e vincere, poi se la fase difensiva funziona è tanto meglio. Ozil? Ha giocato poco, ma ha avuto qualche problema e anche le febbre. Per me lui è come un fratello, ma deve recuperare la migliore condizione per poter giocare.

L'Italia è un paese importante per me, le persone sono simili a noi. Mi piacerebbe lavorare là in futuro ma devo pensare al presente. Noi e la Fiorentina siamo due squadre simili, non è importante quanti gol concederemo ma tenere il possesso e attaccare più di loro. Tre partite a settimana? Per me le grandi squadre devono saper gestire il doppio impegno.

Conosco bene Vincenzo Italiano e rispetto molto la sua filosofia di gioco. Ma noi abbiamo già esperienza nel campionato turco, che non è facile. Noi possiamo fare tutto in campo, è sempre stata la mia mentalità, siamo forti. Burdisso? Ho giocato con lui all'Inter, era un guerriero in campo e lo conosco bene.

Il progetto del Basaksehir? Siamo da pochi anni in Serie A ma abbiamo vinto un campionato e fatto stagioni importanti, la nostra mentalità è di fare qualcosa di importante nel calcio turco".