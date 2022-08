Jans sicuro: “Non prenderemo gol subito. Vi dico quante chance abbiamo”

Il tecnico del Twente annuncia anche un'assenza in difesa

Simone Bargellini

Conferenza stampa di vigilia, dall'interno dello stadio Grolsch Veste, per il tecnico del Twente Ron Jans. Domani la gara di ritorno del playoff di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Lo stadio è completamente esaurito e pensiamo che domani sarà uno spettacolo. Immagino che se ci fossero stati più biglietti, sarebbero andati comunque esauriti. Stavolta non prenderemo gol dopo 2' perchè abbiamo l'appoggio della nostra gente. Saremo lucidi dall'inizio, però la filosofia sarà la stessa. Dobbiamo vincere con più di 2 gol, questo lo sappiamo.

Abbiamo chiesto alla federazione di non giocare l'ultima partita di campionato per riposarci e arrivare al top alla partita. Percentuali? Darei alla Fiorentina il 73% ma considerando che il fattore casa sposta un 15% do un 58% ai viola e un 42% a noi di passare il turno. Domani non ci sarà Preguezuelo (difensore centrale, ndr) per infortunio.

Il Twente non entrava in Europa da 10 anni e adesso vive una sensazione speciale, tanti nostri tifosi non hanno mai visto una partita internazionale. Io sono già stato eliminato dalla Fiorentina nel 2007, quando allenavo il Groningen, e stavolta spero di vincere. Dobbiamo ripetere la prestazione del secondo tempo dell'andata. Il caldo? Vale per tutti e due.

Non abbiamo paura che la Fiorentina si difenderà, vista la mentalità di Italiano non approcceranno così la partita. La nostra forza l'anno scorso era segnare nei primi 15', quest'anno invece accade nell'ultimo quarto d'ora, quello che conta è vincere la partita. Formazione? Non ci saranno tanti cambi perchè la squadra sta bene. La Fiorentina gioca anche con i terzini offensivi e possono lasciarci spazio, ma potrebbe essere decisivo anche un calcio d'angolo. All'andata abbiamo dato troppi spazi a Sottil e Gonzalez, cosa abbiamo preparato per domani lo scoprirà Italiano".