L’Italia come la Fiorentina? Mancini ammette: “L’attacco è un problema”

Poi il tema attacco, di attualità in casa azzurra quasi come in casa Fiorentina: "Purtroppo le grandi squadre hanno tanti attaccanti stranieri. L'unico che è lì da un po' di tempo è Immobile: speriamo non sia un processo irreversibile e che presto possano uscire 2-3 attaccanti che possano dare un futuro alla Nazionale. Non è un problema piccolissimo. Scamacca? Per ambientarsi in Premier League ci vogliono alcuni mesi" ha detto Mancini.