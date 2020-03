Lipsia controcorrente: la squadra è tornata ad allenarsi. Evitati contatti fisici e doccia in comune

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, stamattina, il Lipsia ha ripreso l’attività agonsitica al centro di allenamento. I dirigenti e l’allenatore del club tedesco Julian Nagelsmann hanno subito suggerito ai giocatori l’atteggiamento da adottare nei confronti dell’epidemia del Coronavirus. Successivamente i calciatori si sono ritrovati sul campo per eseguire esercizi individuali basati su dribbling, tiri in porta e resistenza. Per non correre rischi, è stato evitato ogni tipo di contatto fisico. Dopo più di un’ora buona, i giocatori si sono cambiati nelle stanze del quartier generale del club per poi fare la doccia a casa e mangiare quanto preparato dallo chef della società. L’intenzione del’allenatore tedesco è quello di riproporre il programma anche nei prossimi giorni.

