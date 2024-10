Lippi si commuove per la festa a sorpresa dei campioni del 2006. Presente anche Pradé

A Viareggio è andata in scena una serata difficilmente ripetibile nella storia del calcio italiano. Il Grand hotel Principe di Piemonte ha ospitato una reunion unica, capitanata da Marcello Lippi, ex ct dell'Italia 2006. Con una serata a sorpresa dedicata proprio a Marcello Lippi, si sono ritrovati quasi tutti i giocatori di allora: Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Rino Gattuso, Simone Barone, Andrea Pirlo, Luca Toni, Daniele De Rossi, Gigi Buffon, Alberto Gilardino, Cristian Zaccardo, Simone Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Marco Amelia. La festa, organizzata in gran segreto da Davide Lippi, figlio di Marcello, ha regalato una serata da incorniciare per il livello dei campioni sportivi coinvolti, a cui non sono mancati anche l’allora presidente della Figc Giancarlo Abete, Ivano Bordon che dal 2004 al 2006 seguì Lippi nello staff tecnico della Nazionale e Daniele Pradè attuale direttore sportivo della Fiorentina. Anche l'amico Renato Zero non è voluto mancare a questa serata storica e conviviale dal sapore amarcord. Lippi si è commosso entrando nel salone e ritrovando i compagni di avventura di allora: li ha abbracciati uno ad uno e tutti assieme hanno intonato l'inno d'Italia mentre venivano proiettate le immagini della splendida cavalcata in Germania con il successo in finale ai rigori contro la Francia. Lo riporta La Repubblica