L’investitura del Divin Codino: “Chiesa? Giocatore fortissimo. Guarderò Brescia-Fiorentina”

Non solo passato: Roberto Baggio al Festival dello Sport ha parlato anche di presente ed immediato futuro, toccando nuovamente tematiche vicine alla causa viola. In primis, la prossima sfida che la Fiorentina di Vincenzo Montella dovrà affrontare, ovvero la trasferta di Brescia: “Guarderò sicuramente questa partita“, ha detto il Divin Codino. Che poi ha parlato anche dei giovani sugli scudi dei due club, ossia Federico Chiesa e Sandro Tonali, definendoli “due giocatori fenomenali“. Infine, anche una battuta sull’ex mister gigliato Stefano Pioli: “Ha tutte le carte in regola per far uscire il Milan dalla crisi che sta vivendo“.