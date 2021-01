“L’Inter è fuori dall’Europa, la società ha chiesto di vincere la Coppa Italia”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Bruno per parlare del momento dell’Inter:

“L’Inter arriva a Firenze un po’ nervosa, perché ha buttato via la migliore prestazione stagionale con dei cambi errati. Anche se Conte non ammetterà mai di aver sbagliato, chi lo conosce lo sa. Lui è bravissimo a fare il suo mestiere, ma servirebbe un po’ di autocritica e un po’ di unità di intenti, tende a non usare mai il noi. Ci sarà del turnover, ma la proprietà, dopo l’eliminazione dalle Coppe Europee, ha chiesto di vincere la Coppa Italia. Non ci sarà una squadra svagata al Franchi. A Milano a fine settembre si è vista una grande Fiorentina, l’Inter ora ha problemi in difesa e si trova ad affrontare una Fiorentina compatta. Mi auguro che Eriksen trovi il suo spazio almeno domani”.

