Qui Inter, la Juventus in campionato forza Conte al massiccio turnover per domani

All’interno del Corriere dello Sport si trovano indicazioni sulla formazione che l’Inter schiererà domani in Coppa Italia contro la Fiorentina: Conte non vorrebbe rischiare troppe seconde linee, ma nel fine settimana è in programma il Derby d’Italia contro la Juventus, e allora il tecnico deve varare un turnover importante anche a causa del calendario fittissimo. Dovrebbero trovare spazio Ranocchia, Kolarov, Gagliardini, Perisic e Sanchez, più uno tra Sensi ed Eriksen. Oggi la squadra arriverà in treno a Firenze.

