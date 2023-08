Ligue 1, brutto infortunio per l’ex viola Lafont. Rischia un lungo stop

Brutte notizie per l'ex portiere della Fiorentina Alban Lafont, costretto a lasciare il campo in barella nella prima giornata della Ligue 1

Brutte immagini nella giornata inaugurale della Ligue 1: durante la partita fra il Nantes e il Tolosa, il portiere dei gialloverdi Alban Lafont (ex Fiorentina) è stato costretto a lasciare anzitempo il campo al 62' per un pesante infortunio. A seguito di uno scontro di gioco con l'avversario Aboukhal, infatti, il portiere ha dovuto abbandonare il terreno di gioco in barella e con un post social ha confermato il rischio di un grave problema e di un conseguente lungo stop. Una grande sfortuna per il francese, che da qualche anno difende la porta del club transalpino e che rischia di avere ora una lunga pausa dal campo di gioco. Lo stesso giocatore ha poi ringraziato per le cure e i tanti messaggi di affetto arrivati nei suoi confronti.