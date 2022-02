Libero: “Atalanta in affanno. Muriel unico sopravvissuto”

Situazione complicata anche in casa Atalanta dove il suo attacco si sta sgretolando sotto i colpi di cessioni e infortuni

Se in casa Fiorentina il clima è tutt'altro che teso, anche a Bergamo la pressione sta salendo. Come riportato dal Libero, l'Atalanta è in netto affanno. Gasperini ha gli uomini contati e il reparto che ne sta risentendo di più è l'attacco. La Dea ha stupito tutti con la sua stellare fase offensiva ma adesso, l'unico sopravvissuto lì davanti è proprio un ex viola, Luis Muriel. Gli altri nomi non sono disponibili, sia per cessioni e sia per infortuni. Ilicic e Zapata staranno via per molto tempo, mentre Gosens e Piccoli hanno lasciato Bergamo. Questa sera quindi, si scontreranno due squadre in cerca di rivalsa per uscire da situazioni tutt'altro che semplici.