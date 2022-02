L’Atalanta non sta meglio: obiettivo qualificazione per smorzare le critiche

Anche l'Atalanta, avversaria della Fiorentina, non sta vivendo un periodo florido. E anche i nerazzurri cercano riscatto in Coppa Italia

Se la Fiorentina non è nel suo momento migliore, il discorso vale (eccome) anche per l'Atalanta. Il Corriere Dello Sport oggi in edicola analizza la situazione dei bergamaschi, alle prese con le scorie della sconfitta di Cagliari e con l'infortunio di Zapata. A tutto questo si aggiunge la contestata cessione di Gosens all'Inter, oltre a qualche critica a Gasperini. Ma la gara con i viola arriva forse nel momento migliore: l'obiettivo semifinale potrebbe tappare i buchi e aiutare il tecnico a ritrovare un po' di serenità. Ci saranno però diversi assenti: Pezzella ha mal di schiena, Miranchuk e Ilicic hanno l'uno problemi fisici e l'altro personali. Aggiungiamoci che Toloi è squalificato e che Zapata è volato in Finlandia per il consulto con il professor Orava sul malconcio tendine dell'adduttore.