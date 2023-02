L’ex viola Zarate torna in Italia e si accasa in Serie B

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo per l’ingaggio del calciatore Mauro Zarate con accordo valido fino al 30 giugno 2023", recita il comunicato dei calabresi, ultimi in Serie B. Zárate kid torna così in Italia per la prima volta dal gennaio 2017, quando lasciò la Fiorentina dopo esattamente un anno. L'ultima esperienza europea risale proprio a quella stagione con l'avventura al Watford, poi Al-Nasr, Velez, Boca Juniors e America Mineiro. Adesso, all'alba dei 36 anni, la missione salvezza con i Lupi, formazione dov'è approdato in prestito anche il giovane viola Agostinelli.