L’ex viola Veretout: “Felice di aver lasciato l’Italia, ultimi sei mesi difficili”

Intervistato da Goal, l'ex centrocampista di Fiorentina e Roma Jordan Veretout racconta il suo addio all'Italia ed alla Serie A di quest'estate per tornare in Francia. Queste le sue parole: "Volevo tornare a casa, quando si è presentata la possibilità del trasferimento a Marsiglia ho detto subito sì, al pensiero di giocare in uno stadio fantastico in Champions. Gli ultimi sei mesi a Roma sono stati duri, Mourinho voleva che restassi ma non ero titolare ed ho preferito cambiare aria". Fu Pantaleo Corvino a portare Veretout in Italia nell'estate del 2017, prelevandolo dal Saint-Etienne per 7 milioni di Euro.