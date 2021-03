L’ex Viola: “Spalletti diceva sempre di voler chiudere la carriera a Firenze”

Carmine Esposito, ex attaccante di Empoli, Fiorentina e Samp, è intervenuto a TMW News:

Vlahovic fa reparto da solo, le prospettive sono ampie. Questo è l’anno della consacrazione. Per quanto riguarda la stagione della Fiorentina, dispiace davvero molto per questi alti e bassi costanti che sta affrontando. Presto dovrà tornare sui suoi livelli. Prossimo allenatore? Spalletti è quasi un fratello per i nostri trascorsi calcistici. Se a Firenze cambiano un po’ di situazioni lo vedrei bene sulla panchina, stessa cosa per Sarri. A livello caratteriale però è più adatto Luciano. A noi diceva sempre di voler chiudere la carriera nella Fiorentina.