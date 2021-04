L’ex viola Mancini capitano della Roma: “Un onore”

Una partita da ricordare per Gianluca Mancini. Il difensore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, infatti, in occasione di Roma-Bologna ha disputato la centesima gara in Serie A. Ma non solo, perché ha anche vestito la fascia da capitano dei giallorossi. “Un onore toccare quota 100 presenze in Serie A, un onore la fascia da capitano. Oggi un’altra importante vittoria di squadra, testa a giovedì. Avanti Roma”, il suo pensiero su Instagram.

