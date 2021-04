Di Marzio: “Gattuso prima scelta per la Fiorentina, ma non si sbilancerà”

Dagli studi di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato dell’eventualità di vedere l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso sulla panchina viola nella prossima stagione:

Da quello che so, Gattuso è una prima scelta per la panchina della Fiorentina nella prossima stagione, al primo posto nella lista, e lo posso confermare. Però, conoscendo l’uomo e la sua serietà, non credo che si sbilancerà dando la parola a nessuno prima della fine della stagione.