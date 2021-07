Il brasiliano torna in Serie A

Dalbert ci riprova in Serie A. Dopo l'esperienza non felicissima in Francia in prestito al Rennes, è tempo di una nuova avventura per il brasiliano. Autentica meteora in Viola, Dalbert passa al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto dall'Inter. Ad annunciarlo è la stessa società sarda attraverso un comunicato.