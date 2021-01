Dalbert flop, il Rennes lo rispedisce all’Inter. Ma c’è già un’altra squadra per lui

Sta collezionando bocciature Dalbert. Prima l’esperienza alla Fiorentina da titolare fisso, ma senza convincere a pieno e con la scelta finale di rimandarlo al mittente. Poi il prestito al Rennes, per ritrovare la Ligue1 in cui aveva dato il meglio di sè (ai tempi del Nantes), però le cose sono andate malissimo. Dopo aver collezionato appena 5 presenze, il brasiliano è finito ai margini e il club ha deciso di rispedirlo all’Inter anzitempo. Il rientro in nerazzurro sarà solo momentaneo per Dalbert visto che – come riporta Sky – è stato già definito il passaggio (ancora in prestito) al Valladolid, quart’ultimo in Liga.