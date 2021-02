Queste le parole ai canali social dello Spezia dell’ex viola Kevin Agudelo, che oggi nella vittoria contro il Sassuolo ha giocato a sorpresa da centravanti:

Siamo molto felici di questi tre punti, in settimana avevamo lavorato molto per ottenerli e ce l’abbiamo fatta. Anche dopo lo svantaggio non abbiamo mollato e siamo stati bravi a ribaltare il risultato. Il ruolo? Ho giocato da falso nueve, grazie al mister ed ai compagni per la fiducia, mi sono trovato bene.