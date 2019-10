L’ex Udinese: “A Tudor serve un’impresa per fare risultato a Firenze”. E su De Paul…

Massimo Giacomini, ex giocatore ed ex tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole su Fiorentina-Udinese e su Rodrigo De Paul: “La Fiorentina ha espresso un gran bel gioco offensivo ed è in salute. L’Udinese dovrà fare molta attenzione: sarebbe un’impresa fare risultato per i friulani. De Paul? Un valore aggiunto in una squadra debole tecnicamente. Deve avere libertà a centrocampo”. IL PROBABILE 11 VIOLA ANTI-UDINESE