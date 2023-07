L’ex obiettivo Borini pronto a tornare in Italia: giocherà in Serie B

Ricordate Fabio Borini? L'attaccante ex Milan e Liverpool ha avuto a più riprese accostamenti con la Fiorentina, prima di sposare sempre altri lidi. Dopo diverse esperienze all'estero, fra cui quella in Turchia al Fatih Karagümrük adesso l'attaccante sembra pronto a tornare in Italia.

Visite mediche prenotate

Borini vestirà la maglia della Sampdoria, appena retrocessa in Serie B e vogliosa di tentare un'immediata risalita. L'attaccante classe 1991 - ad ora svincolato - ha lasciato Manchester (dove vive) per fare rotta verso Genova, con le visite mediche in programma domani. Come ricorda Sampnews24.com, sarà il primo colpo in entrata della nuova era Radrizzani.