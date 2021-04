L’ex Mihajlovic contro Mancini: “Al posto di Soriano l’avrei mandato a quel paese…”

Sinisa Mihajlovic non si è trattenuto durante la consueta conferenza stampa della vigilia. Nonostante la profonda amicizia con Roberto Mancini, il tecnico del Bologna ha riservato qualche stoccata al CT. Tema principale della disputa l’utilizzo del centrocampista rossoblù Soriano:

Al posto di Soriano, avrei mandato a quel paese Mancio e sarei tornato a casa: mi rode a me per lui. Se Mancio fosse stato attento alle vicende del Bologna non avrebbe portato Soriano tre volte in tribuna, considerato che l’Italia ha giocato contro nessuno. Soriano ha dimostrato in questo campionato di essere il miglior centrocampista italiano per rendimento, assist e gol. Ho visto giocare giocatori che hanno fatto 2-3 partite in tutta la stagione e Soriano andare tre volte in tribuna: non mi sembra giusto.