L’ex Lecce Joan Gonzalez lascia il calcio per una patologia cardiaca: “E’ finita”

Joan Gonzalez, ex Lecce, ha annunciato l'addio al calcio a soli 23 anni a causa di una patologia cardiaca. Il toccante annuncio su Instagram: "Oggi è uno dei giorni più difficili, ma anche uno dei più significativi della mia vita, sia a livello personale che professionale. Dopo mesi di riflessioni e momenti di incertezza, è arrivato il momento di comunicare che metto la parola fine alla mia carriera di calciatore. Ricordo i giorni delle partite come se fosse ieri: il tocco del campo bagnato, le grida dagli spalti, il suono secco del pallone quando colpisce lo scarpino, il nervosismo prima del fischio d'inizio... Momenti che, ora, sento profondamente perché so che non torneranno. Ci sono stati giorni di stanchezza, di errori, in cui mi sono arrabbiato con me stesso. Ma ci sono state anche risate, gol, abbracci, sguardi complici con i compagni dopo una bella partita. Ricordo gli spogliatoi, i consigli dei più veterani, le battute, quelle conversazioni che avvengono solo all'interno di una squadra. E ricordo, soprattutto, gli occhi della mia famiglia in tribuna. E quel gesto indimenticabile di salutarli dopo il fischio finale. Tutto quello che un giorno consideravo abituale, oggi so che era speciale. E per questo, voglio dire grazie".