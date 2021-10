L’ex club di Martinez Quarta reclama: “Ci spettano soldi, andremo in tribunale”

Il piccolo Kimberley de Mar del Plata, dove Quarta è cresciuto, annuncia battaglia legale contro il River Plate. Fiorentina estranea alla vicenda

In Argentina sta per prendere corpo una battaglia legale intorno alla cessione di Martinez Quarta alla Fiorentina. Ma il club viola, è bene specificarlo subito, è totalmente estraneo alla vicenda. Come riportano in Sudamerica, la Fiorentina ha già saldato i circa 12 milioni di euro (6,3 fissi più altri 6 di bonus che sarebbero già stati raggiunti) previsti dall'accordo con il River Plate. Ma a reclamare una parte di quei soldi è un piccolo club di Buenos Aires che si chiama Kimberley de Mar del Plata e nel quale Martinez Quarta ha militato fino ai 16 anni.