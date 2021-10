Fiorentina, Commisso torna per chiudere il capitolo Vlahovic: via a gennaio?

Il presidente ritorna a Firenze prima di Natale: si lavora alla cessione del serbo

In attesa del ritorno a Firenze del presidente Rocco Commisso previsto per la metà di dicembre, la faida tra la società e Dusan Vlahovic prosegue. La Fiorentina è convinta che il serbo e chi lo rappresenta non abbiano ancora accordi scritti con alcuna squadra. La dirigenza gigliata spera che il mercato invernale sia il momento giusto per porre la parola fine alla vicenda. Non sarà certamente semplice incassare i 70 milioni che qualche club aveva messo proposto alla Fiorentina soltanto lo scorso agosto. Ma una via di mezzo potrebbe essere intorno ai 60 milioni, raggiungibili magari con l’inserimento nell’affare di qualche bonus semplicemente raggiungibile. Lo si apprende da La Gazzetta dello Sport.