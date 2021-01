L’ex Cacia: “Tante piazze nobili rischiano la Serie B. Il problema della Fiorentina…”

Daniele Cacia, centravanti con un passato nella Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TMW Radio. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Rischio che qualche nobile possa finire in Serie B? Torino, Parma, lo stesso Cagliari sono tutte grandi piazze del nostro calcio oggi in difficoltà. Anche il Genoa stesso può rischiare, e la cosa di giocare a porte chiuse per piazze del genere fa sì che ne risentano maggiormente. Cosa non sta funzionando nella Fiorentina? Non vorrei risultare il classico bomber egoista, ma che questo manchi alla Fiorentina penso sia palese e sotto gli occhi di tutti. A Firenze manca uno che fa la differenza sotto l’aspetto realizzativo. Potrebbe essere anche problema del gruppo, non credo siano cose delle singoli fasi, penso più al problema collettivo.