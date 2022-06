L’ex bomber viola Gilardino può tornare in panchina: lo aspetta una Primavera

Dopo alcune esperienze in Serie C e D, il campione del Mondo 2006 può continuare la propria gavetta come tecnico nell'ambito giovanile

Dopo l'esperienza negativa sulla panchina del Siena, Alberto Gilardino può tornare in pista. Come riporta alfredopedulla.com, l'ex attaccante della Fiorentina vuol ripartire e cerca una nuova opportunità, opportunità che potrebbe dargli il Genoa. Come la prima squadra, anche la Primavera del Grifone è retrocessa e vuol puntare sul Gila per ripartire e cercare di tornare il prima possibile in Primavera 1. L'ex bomber ed il club rossoblù stanno trattando per arrivare ad un accordo.