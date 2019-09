L’ex bomber Savoldi: “La Fiorentina ha gioco, mentalità e le idee chiare”

L’ex attaccante Beppe Savoldi ha parlato anche di Atalanta-Fiorentina nel corso dell’intervista rilasciata a tuttomercatoweb. Queste le sue parole: E’ evidente che l’Atalanta non ha giocato come suo solito, non si sono viste le motivazioni e lo spirito di sempre . Non so se per un fatto fisico o mentale perché comunque la Dinamo è più avanti come condizione. Non era la stessa Atalanta dal punto di vista caratteriale. O forse Gasperini ha mandato dei messaggi sbagliati alla vigilia, come se non fosse una gara importante. Cosa mi aspetto dai nerazzurri contro la Fiorentina? Una reazione. La squadra viola sa quel che vuol fare. Ha idee di gioco, una mentalità che mi piace e che ha dimostrato di avere un’identità”. L’EX ATALANTA AVVERTE: “NERAZZURRI HANNO SEMPRE FATTO GRANDI GARE DOPO ESSERE CADUTI”