L’ex Atalanta avverte: “Nerazzurri hanno sempre fatto grandi gare dopo essere caduti”

Daniele Fortunato, ex giocatore dell'Atalanta, ha commentato a Radio Sportiva la debacle europea degli orobici: "La gara di ieri non riesco a giudicarla, in campo non c'era l'Atalanta. E' stata battuta sul ritmo, l'intensità, la corsa, aspetti che invece fanno la differenza in positivo quando gioca in Serie A. I ragazzi non sono riusci a fare niente di quello che di solito riescono a fare in campionato. Credo sia stata solamente una giornata storta. Ricaduta psicologica contro la Fiorentina? Dopo le cadute, l'Atalanta si è sempre ripresentata con grandi partite. Non credo che ci saranno problemi sotto quel punto di vista".