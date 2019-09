Calamai: “Atalanta? Se non va a cento all’ora è normale. Commisso va sostenuto”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport a Radio Bruno:

Atalanta? Se non va a cento all’ora è una squadra normale, la Fiorentina è fresca quindi ci sono buoni presupposti. Ci saranno anche tanti tifosi viola. Fossi Montella ripartirei dalla squadra che ha pareggiato con la Juve, al massimo si potrebbe inserire Vlahovic in attacco. Lo stadio? Commisso ha grande voglia ed entusiasmo, non è qui per business. Attenzione però: se non gli lasciano fare calcio non ha motivo di restare qui. Tutti devono contribuire per i progetti che ha in mente.