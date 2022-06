L’ex Boateng prolunga con l’Hertha Berlino: è ufficiale

Per Kevin Prince Boateng prosegue l'avventura in Germania: l'ex viola ha trovato l'accordo per il prolungamento a Berlino

Ricordate Kevin Prince Boateng? Da qualche anno l'ex viola ha lasciato il nostro Paese dopo l'ultima esperienza al Monza, ma ha continuato a giocare nella massima serie tedesca. Dopo un anno con l'Hertha Berlino (club proprietario del cartellino di Piatek), il centrocampista offensivo ha trovato l'accordo per proseguire ancora con la squadra della Capitale. Ad annunciarlo in maniera ufficiale il club biancoblu sui propri canali: per Boateng nella scorsa stagione 21 apparizioni, di cui 10 da titolare, ma senza reti. Per il trentacinquenne altro accordo annuale.