Levi (Puskas Akademia): “Ho realizzato il mio sogno. Giocare a calcio in Italia”

La Puskas Akademia ha sorpreso tutti, Fiorentina, i tifosi al Franchi e quelli sul divano di casa. Nessuno probabilmente si sarebbe aspettato di poter andare sotto 0-2 in 12' contro la terza forza del campionato ungherese scorso. In questa squadra, sconosciuta per molti, c'è un giocatore che ha realizzato il suo più grande sogno e che addirittura è arrivato alle lacrime dopo aver giocato contro la Fiorentina e soprattutto in Italia. Il calciatore in questione è Jonathan Levi, ala destra svedese di 28 anni, con un passato in patria e in Norvegia tra Elfsborg e Rosenborg, senza mai lampi di alta classe. Proprio l'attaccante della Puskas Akademia sul proprio profilo twitter si è lasciato andare, descrivendo quello che a tutti gli effetti è stato il suo sogno per anni: "Per tutta la vita sono stato ottimista sul fatto che potesse funzionare. Tuttavia, il tempo e l'età recentemente mi avevano reso più dubbioso. Ma giovedì il mio sogno di giocare a calcio in Italia è diventato realtà. Sono commosso fino alle lacrime e più orgoglioso che mai"