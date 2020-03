L’esperto: “Nessun problema nello slittare i contratti, ma alcuni club potrebbero non farcela”

Giulio Dini, avvocato e procuratore sportivo, ha parlato della possibilità di tagliare gli stipendi intervenendo al Pentasport di Radio Bruno:

Se parliamo della possibilità di sospendere, slittare, i contratti dei professionisti credo che non ci possano essere problemi. Ci sono situazioni di forza maggiore che impediscono l’adempimento di tale stipendio. La stagione può allungarsi di almeno due mesi, ma ci sono alcuni club di Serie A che preferirebbero fermarsi adesso. Il problema è che si sono delle società che potrebbero non resistere economicamente ad un’eventuale retrocessione in questo periodo di crisi. Caso Sky? Sky è l’anello che farà continuare il campionato, i soldi sono necessari per le società e anche se i tifosi non potranno essere introdotti allo stadio, verranno comunque giocate le partite per i diritti delle Pay tv.