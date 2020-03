Juve, via a riduzione stipendi. È la prima in Serie A, ecco i dettagli

Anche in Serie A prende campo la proposta di ammortizzare il danno economico per i club. La prima a ridurre gli stipendi dei calciatori è la Juventus, che con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito ha deciso di ridefinire gli emolumenti per giocatori e allenatore dei prossimi mesi. Si tratta della prima squadra in Italia a prendere questi provvedimenti, con un risparmio di circa 90 milioni:

L’intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti. Gli effetti economici e finanziari derivanti dall’intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull’esercizio 2019/2020. Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse.