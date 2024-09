L’Empoli vola e D’Aversa è raggiante: “Questa squadra mi gratifica, bravi i giovani”

L'Empoli batte il Torino a domicilio (1-2) ed ottiene il passaggio del turno in Coppa Italia verso gli ottavi di finale, dove incontrerà proprio la Fiorentina, prossimo avversario in campionato. Il tecnico azzurro Roberto D'Aversa è molto soddisfatto e nel post partita dice in sala stampa: "Noi dobbiamo salvarci e giocando delle partite così ravvicinate dovevamo per forza cambiare qualcosa a livello di formazione. In campo dall'inizio c'erano quattro ragazzi del settore giovanile, dobbiamo esserne tutti orgogliosi, anche se è una cosa normale per questo club. Bravi loro ma anche i giocatori più esperti come Pellegri e De Sciglio. Questo gruppo mi gratifica, è stato bello sconfiggere la capolista. Abbiamo avuto sempre il possesso palla dalla nostra parte, tutti hanno dimostrato grande personalità".