Legale Torino: “Faremo ricorso, opportuno dare un’immagine diversa del calcio italiano”

L’avvocato Eduardo Chiacchio, legale del Torino, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per illustrare le future mosse del club granata dopo il 3-0 a tavolino sancito dal fischietto di Lazio-Torino. Quest’ultimi, bloccati dall’Asl, non sono potuti partire in tempo utile per la capitale. Adesso la palla è passata al giudice sportivo che dovrà prendere una decisione. Si preannuncia un’aspra battaglia legale:

Stamane abbiamo presentato il preannuncio di ricorso. Speriamo che il Giudice Sportivo riconosca la causa di forza maggiore e non deliberi per il 3-0 a tavolino. Dispiace che dalla Lega non abbiano capito, si poteva dare una immagine diversa al calcio italiano.

Fuser: “Fiorentina obbligata a muovere la classifica, tante domande senza risposta”