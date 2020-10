Serie A, i medici dei club aprono a possibili integrazioni del protocollo: la situazione

(ANSA) – MILANO, 09 OTT – “In previsione delle prossime settimane, i medici hanno iniziato a elaborare e ipotizzare possibili integrazioni al protocollo volte a un perfezionamento dello stesso“: è quanto si legge in una nota della Lega serie A al termine di una riunione in collegamento video tra tutti i medici sociali dei club di A, il coordinatore degli stessi, Gianni Nanni, e il consigliere indipendente di Lega Serie A, Maurizio Cascasco, presidente della Federazione medico sportiva italiana. L’incontro – informa la nota – si è svolto in un clima di grande collaborazione per ribadire le prassi e le procedure di gestione dei casi positivi al Covid-19 all’interno dei gruppi squadra.

