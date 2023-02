Lecce, monta l’entusiasmo: i tifosi cantano “Corvino, portaci in Europa”

Cinque soli punti dalla Juventus che in attesa del Torino questa sera occupa il settimo posto in classifica: dopo la vittoria in casa dell'Atalanta, il Lecce vede all'orizzonte qualcosa che appena qualche mese fa era utopia. Nel Salento l'entusiasmo per Hjulmand e compagni è tangibile e la gratitudine di tutti va verso l'artefice del miracolo da due milioni e mezzo per l'intera formazione titolare. Parliamo di Pantaleo Corvino, uomo mercato dei pugliesi ed ex di Fiorentina e Bologna. I tifosi del Lecce cantano "Portaci in Europa", Corvino ringrazia. Il progetto partito nel 2020 prosegue a gonfie vele sotto la guida del fiorentino Baroni...