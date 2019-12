Lecce colabrodo, ma non con la Fiorentina. Facciamoci qualche domanda…

Lasciamo da parte l’Inter. Parliamo del Lecce. Ci scuserete se per un attimo non ci concentriamo sul momento attuale della Fiorentina. Scriviamo queste righe pochi minuti dopo la vittoria del Brescia contro la squadra pugliese. 3-0 netto, rotondo, senza se e senza ma (disastroso il portiere Gabriel). Reti di Chancellor, Torregrossa e Spalek.

Dal successo contro la Fiorentina (era sabato 30 novembre, non un secolo fa), la formazione di Fabio Liverani ha subìto cinque gol dalla Spal in Coppa Italia, due dal Genoa e tre dal Brescia in campionato. Totale: 10 reti incassate in tre partite, due di campionato. In sedici giornate di Serie A i salentini hanno raccolto 32 volte la palla in fondo al sacco. Solo la Fiorentina – ahi noi – non è riuscita a segnare al Lecce. E non c’era certo bisogno di Messi per gonfiare la rete giallorossa. È vero, i viola non avrebbero meritato di perdere, ma con il condizionale non si va da nessuna parte. Dispiace rimarcare questa “impresa”, ma la brutta realtà purtroppo è questa.