Le vacanze dei giocatori viola: tra Sardegna, Giappone e relax

Dodô in Sardegna, Kean e Beltrán in Giappone, Martinelli in Egitto: ecco dove si rilassano i giocatori viola. Ndour è con l’U21.

Redazione VN 21 giugno 2025 (modifica il 21 giugno 2025 | 17:22)

Come ogni estate, terminata la stagione sportiva, i giocatori della Fiorentina si concedono qualche giorno di relax. Le vacanze viola sono iniziate e, i calciatori stanno documentando le loro mete sui social tra sole, mare, avventura e famiglia.

Dodò ha scelto l’Italia, la Sardegna. Il terzino brasiliano ha condiviso alcuni scatti su Instagram in compagnia della famiglia, tra spiagge bianche, acque cristalline e momenti teneri con i suoi cari in attesa di capire se ci saranno svolte sul rinnovo di contratto momentaneamente in stand-by

Moise Kean ha invece optato per una vacanza decisamente più esotica. L’attaccante, si è mostrato tra le luci e i colori del Giappone, alternando visite culturali, street food e tanto divertimento come raccontato anche dalle sue store Instagram.

E non è l’unico in terra nipponica: anche Lucas Beltrán sta esplorando il Giappone, facendo tappa a Kyoto e Nara, tra paesaggi suggestivi, cultura millenaria e cervi sacri che animano i parchi cittadini. Per l’attaccante argentino è un viaggio tra spiritualità e meraviglia.

Vacanza più riservata ma ugualmente rilassante per David De Gea, che si sta concedendo una pausa tra panorami mozzafiato e momenti di pace lontano dai riflettori. Il portiere spagnolo, libero da impegni ufficiali, sta ricaricando le batterie in vista della nuova avventura a Firenze.

Anche Rolando Mandragora si gode questi giorni di libertà: nelle sue storie social compaiono scorci marini e sessioni di allenamento leggere, segno che il centrocampista non perde mai del tutto il contatto con il campo.

I giovani — In cerca di sole e storia antica c’è Martinelli, che ha scelto l’Egitto per le sue vacanze estive: dalle piramidi al Mar Rosso, il giovane talento si sta concedendo un mix di relax e avventura.

Non tutti, però, sono già in modalità vacanza. Cher Ndour è attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, che domani affronterà la Germania per quarti di finale del Campionato Europeo Under‑21 in Slovacchia. Il centrocampista continua a lavorare sul campo, confermando la sua crescita e la voglia di mettersi in mostra.

In attesa che il ritiro riprenda e il mercato delinei le strategie viola per la prossima stagione, i tifosi possono seguire le vacanze dei propri beniamini direttamente dai loro profili social. Tra chi è già in viaggio e chi sta preparando la valigia, l’estate viola è solo all’inizio.